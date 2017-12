Empresário confirma acerto de David com Cruzeiro por cinco anos

THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro finalizou os últimos detalhes da operação envolvendo a contratação de David junto ao Vitória. Adquirido por R$ 10 milhões, além do empréstimo de outros dois atletas ao clube baiano, o atacante de 22 anos assina por cinco temporadas na Toca da Raposa II. O acordo entre as partes foi confirmado por Francisco Godoy, empresário do atleta que se destacou com as cores do Vitória em 2017. "Está tudo certo. Falta apenas assinar a documentação. Mas já está tudo confirmado, o David vai para o Cruzeiro", disse à reportagem na noite dessa quinta-feira (28). Embora falte somente assinar os vínculos, o fato deve ocorrer somente na próxima semana, nos primeiros dias de 2018. "Creio que ficará tudo para a próxima semana", acrescentou o agente. David chega como o terceiro reforço do Cruzeiro para a temporada. Antes do atleta, os mineiros anunciaram Egídio e Fred. A reportagem tentou contato com Itair Machado, vice de futebol do Cruzeiro, para confirmar a chegada do atleta. O cartola, no entanto, não atendeu às ligações.