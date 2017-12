Destaques da programação (de 30 de dezembro a 5 de janeiro)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta*: - SÁBADO, 30 Record, 23h HONEY 2 - NO RITMO DOS SONHOS Título original: Honey 2 Produção: EUA, 2011 Direção: Bille Woodruff Elenco: Kat Graham, Randy Wayne, Seychelle Gabriel, Lonette McKee, Luke Broadlick e Melissa Molinaro Após ser liberada de um centro de detenção juvenil, uma dançarina talentosa de 17 anos volta para casa e decide dar um novo rumo à sua vida. Ela se prepara para competir em um show de talentos. - DOMINGO, 31 Band, 17h30 O ANJO CACHORRO Título original: Angel Dog Produção: EUA, 2011 Direção: Robin Nations Elenco: Jon Michael David, Farah White, Mona Lee Fultz O cachorro chamado Cooper é o único sobrevivente de um terrível acidente de carro. Após perder a mulher e o filho, Jake, o pai da família, fica irritado com o fato de o cão ter sobrevivido. Tendo que lidar com a perda, Jake e Cooper criam um laço que vai ajudar ambos a seguirem com suas vidas, lado a lado. - SEGUNDA, 1º Globo, 22h21 PERDIDO EM MARTE Título original: The Martian Produção: EUA, 2015 Direção: Ridley Scott Elenco: Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig O astronauta Mark Watney é enviado a uma missão em Marte. Após uma severa tempestade, ele é dado como morto e abandonado pelos colegas. Contudo, Mark acorda sozinho no misterioso planeta com escassos suprimentos, sem saber como reencontrar os companheiros ou retornar à Terra. - TERÇA, 2 SBT, 23h15 GODZILLA Título original: Godzilla Produção: EUA, 1998 Direção: Roland Emmerich Elenco: Matthew Broderick, Jean Reno, Maria Pitillo Um gigantesco monstro ataca Nova York, deixando toda a cidade em pânico. Cientistas e militares tentam deter o rastro de destruição da terrível criatura. A situação fica ainda mais desesperadora quando se descobre que há um ninho, com mais de 200 ovos, de onde novas crias poderão surgir. - QUARTA, 3 Globo, 15h03 TURBO Titulo original: Turbo Produção: EUA, 2013 Direção: David Soren Elenco: Ryan Reynolds, Paul Giamatti, Maya Rudolph Theo é um caracol de jardim que sonha em ser como o seu ídolo, o corredor campeão de Indianápolis Guy Gagné. Um dia, ele cai acidentalmente dentro do motor de um grande carro de corrida, e se torna extremamente veloz. Rebatizado Turbo, o caracol é levado por Tito à corrida de Indianápolis. - QUINTA, 4 Globo, 14h58 X-MEN 2 Titulo original: X2 Produção: EUA, 2003 Direção: Bryan Singer Elenco: Hugh Jackman, Halle Berry, Ian McKellen, Patrick Stewart, Famke Janssen, James Marsden Os X-Men passam a sofrer uma discriminação ainda maior quando um novo mutante provoca um ataque ao Presidente dos Estados Unidos, quase matando-o. O fato dá força ao projeto do registro de mutantes. O militar William Stryker elabora ainda um plano que tem por meta erradicar de uma vez por todas os mutantes. - SEXTA, 5 SBT, 23h15 A FANTÁSTICA FÁBRICA DE CHOCOLATE Título original: Charlie and the Chocolate Factory Produção: EUA, 2005 Direção: Tim Burton Elenco: Johnny Depp, Freddie Highmore, David Kelly O recluso e egocêntrico Willy Wonka, dono da maior fábrica de chocolates do mundo, resolve realizar um concurso internacional para escolher cinco crianças que irão visitar sua fábrica. Os ganhadores são recebidos pelo próprio Wonka, que reserva um prêmio especial para apenas um deles. *programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.