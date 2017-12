Destaques da programação (de 30 de dezembro a 5 de janeiro)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para semana na TV paga: - SÁBADO, 30 HBO, 22h MÃOS DE PEDRA Título original: Hands of Stone Produção: EUA, Panamá, 2016 Direção: Jonathan Jakubowicz Elenco: Edgar Ramirez, Robert De Niro, Usher Raymond Roberto Duran é o lendário boxeador panamenho que fez sua estreia profissional aos 16 anos em 1968 e se aposentou aos 50 anos em 2002. Em 1980, ele derrotou o também lendário Sugar Ray Leonard pelo título da WBC de peso meio-médio. - DOMINGO, 31 Maxprime, 22h UM CRIME DE MESTRE Título original: Fracture Produção: EUA, 2007 Direção: Gregory Hoblit Elenco: Anthony Hopkins, Ryan Gosling, David Strathairn, Rosamund Pike A carreira do jovem promotor Willy Beachum está em alta. Ele está cuidando do caso de Ted Crawford, um engenheiro declarado inocente ainda que, tecnicamente, tenha assassinado a mulher. Nos tribunais, começa um complicado jogo que pode ter conseqüências inesperadas. - SEGUNDA, 1º Telecine Premium, 22h DOUTOR ESTRANHO Título original: Doctor Strange Produção: EUA, 2016 Direção: Scott Derrickson Elenco: Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams Stephen Strange é um brilhante e arrogante neurocirurgião que fica incapacitado de exercer sua profissão após um grave acidente. Em uma busca incansável por sua cura, ele descobre um universo fantástico e precisa decidir se com a magia adquirida irá lutar para proteger o mundo ou viver normalmente. - TERÇA, 2 TCM, 22h SCARFACE Título Original: Scarface Produção: EUA, 1984 Direção: Brian De Palma Elenco: Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Steven Bauer Um prólogo quase documental nos situa na Cuba do início da década de 1980, quando 125 mil cubanos foram despachados por Fidel aos EUA, que aproveita para enviar a nata dos criminosos. Entre eles, está Antonio ‘Tony‘ Montana, um valentão que persegue a todo custo o sonho americano. Para brilhar, Montana, escolhe o caminho mais rápido: o da corrupção e da violência na opulenta Miami da era Reagan. - QUARTA, 3 Canal Brasil, 22h NERVOS DE AÇO Produção: Brasil, 2016 Direção: Maurice Capovilla Elenco: Arrigo Barnabé, Ana Lonardi, Pedro Sol Joel é o diretor encarregado de uma peça teatral musical envolvendo as canções de Lupicínio Rodrigues. Entretanto, as grosserias de Joel fazem com que a namorada Maria Rosa se afaste cada vez mais dele. - QUINTA, 4 HBO, 22h ANIMAIS FANTÁSTICOS E ONDE HABITAM Fantastic Beasts And Where To Find Them Produção: EUA, Reino Unido, 2016 Direção: David Yates Elenco: Eddie Redmayne, Colin Farrell, Katherine Waterston, Samantha Morton, Dan Fogler, Ezra Miller, Jon Voight, Alison Sudol Em 1926, o feiticeiro britânico Newt Scamander chega a Nova York com uma misteriosa maleta que contém uma grande variedade de criaturas mágicas. Mas o caos se instala quando o Não-Mágico Jacob Kowalski equivocadamente liberta algumas dessas criaturas em uma cidade já em pânico. - SEXTA, 5 Telecine Touch, 22h ELIS Produção: Brasil, 2016 Direção: Hugo Prata Elenco: Andréia Horta, Gustavo Machado, Caco Ciocler Cantora desde a infância, Elis Regina Carvalho Costa entra na vida adulta deixando o Rio Grande do Sul para espalhar seu talento pelo Brasil a partir do Rio de Janeiro. Estrela de TV, polêmica, intensa e briguenta, a ‘Pimentinha‘ não tarda a ser reconhecida como a maior voz do país, em carreira marcada por altos e baixos. *programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações