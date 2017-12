Movimento nas estradas é alto. Chuva exige atenção de motoristas

Redação Bem Paraná com assessoria

29/12/17 às 09:46 - Atualizado às 11:31 Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Reprodução Câmeras da Ecovia)

O movimento nas estradas que passam por Curitiba está alto desde o começo da manhã desta sexta,29. Segundo concessionária Ecovia Caminho do Mar, que administra o trecho Curitiba-Litoral da BR-277 e as PRs 508 e 407, às 9h30, transitavam pelo pedágio 1.443 carros por hora. O número é quase três vezes maior aos 500 carros que transitam em dias normais pela rodovia, sentido praias.

Só nesta sexta-feira (29), outros 36 mil automóveis devem trafegar rumo às praias. No sábado (31), a previsão é de 35 mil veículos. Já na segunda-feira (1º), mais de 43 mil devem retornar pela BR-277, sentido Curitiba. Na terça-feira, dia 2 de janeiro, o fluxo ainda será intenso, desde às 7 da manhã até o fim do dia, devendo atingir 45 mil veículos ao fim do dia.

A estimativa é de que a BR-277 receberá 355 mil veículos durante a semana do Ano-Novo (28/12 até 02/01). A temporada de verão de 2018 foi aberta quando mais de 150 mil veículos viajaram na semana natalina. O aumento previsto é de 15% em relação ao do feriado da virada em 2017.

Na BR-376/PR, o trânsito continua intenso no sentido ao Litoral catarinenses ocasionando vários pontos com lentidão. No sentido Curitiba da BR-101/SC, há lentidão entre o km 213 ao km 209, na região de Palhoça, devido ao excesso de veículos

Fluxo intenso gera lentidão no sentido Florianópolis da BR-101/SC: do km 4 ao km 6 (Garuva), mantenha-se à direita e utilize o acostamento para acessar Itapoá (SC) e Guaratuba (PR). Tempo com chuva em pontos alternados. Redobre atenção!

BR-101/SC No sentido Florianópolis , há lentidão entre o km 100 ao km 117 (Piçarras a Itajaí), devido ao excesso de veículos