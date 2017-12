Redação Bem Paraná com assessoria

29/12/17 às 09:55 - Atualizado às 11:04 Redação Bem Paraná com assessoria

A chuva, que desde essa quinta-feira não cessa em Curitiba, provocou a queda de várias árvores pela cidade. O caso mais grave foi o de uma árvore na Rua Mateus Leme que caiu sobre um carro. O acidente aconteceu na altura do número 4.000, onde estava estacionado o veículo.

A via precisou ser bloqueada para a retiradas da árvore. Segundo as informações da Prefeitura, não há vítimas no local.

Além deste ponto, segundo a Prefeitura, houve a queda de galhos em mais outro ponto da Mateus Leme, na altura do número 3 mil.

Houve queda de galhos na Júlia da Costa e na Avenida Três Marias, esquina com a Inácio Wichnewsky, próximo ao Clube 3 Marias.