Metro fica sem luz e aciona serviço emergencial de ônibus em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma pane elétrica interrompeu a circulação de trens na linha 1 (azul) do metrô paulistano, na manhã desta sexta-feira (29). Segundo o metrô, o problema ocorreu no trecho entre as estações Paraíso e Vila Mariana, por volta das 8h32. Sem energia, as composições ficaram sem circular e causaram transtornos para os usuários. Na região de Santana, a reportagem flagrou passageiros com malas que desistiram de esperar pelas composições e procuraram táxis ou ônibus para seguirem em direção ao terminal rodoviário do Tietê, também na zona norte da cidade. O metrô acionou o serviço emergencial de transportes, da SPTras (empresa municipal de transportes), que disponibilizou dez ônibus entre as estações Paraíso e Jabaquara.