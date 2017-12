Barcelona deve dispensar Rafinha e mais quatro jogadores, diz jornal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De acordo com reportagem do jornal espanhol "Sport", Rafinha está entre os cinco jogadores que podem deixar o Barcelona em janeiro. Aleix Vidal, Javier Mascherano, Arda Turan e Gerard Deulofeu completam a lista. Rafinha acaba de receber alta médica após passar oito meses se recuperando de lesão no joelho direito e quer recuperar o ritmo de jogo. O brasileiro ainda sonha com a possibilidade de disputar a Copa do Mundo de 2018. O Celta de Vigo, que tem interesse no empréstimo do meio-campista, surge como opção. Deulofeu, por sua vez, deve perder espaço quando Ousmane Dembélé voltar a ficar à disposição do técnico Ernesto Valverde. A Internazionale de Milão teria interesse em adquirir o jogador por empréstimo até o fim da temporada 2018/2019, possibilidade que o meio-campista vê com bons olhos. Como seu contrato termina em 2019, o atleta pode estar perto do adeus definitivo ao clube catalão. A Inter também é opção para Vidal, que também interessa a Atlético de Madri e Sevilla. O Barcelona pede dez milhões de euros (R$ 39,5 milhões) pelo jogador e não deve dificultar sua saída. Turan tem situação mais complicada. Apesar de o meio-campista não ter jogado nenhum minuto com Valverde até agora, o Barcelona pede cinco milhões de euros (R$ 19,8 milhões) por sua liberação. Isso afasta o Besiktas, até aqui o maior interessado em sua contratação. Por fim, Mascherano está perto de acertar sua transferência para o Hebei Fortune, da China. O Barcelona pede dez milhões de euros (R$ 39,5 milhões) para vendê-lo.