Gustavo Leão diz que 'vai dar um tempo' da carreira de ator

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gustavo Leão, 30, pretende dar um tempo na carreira de ator. Nesta quinta (28), o paulista publicou um texto em seu Instagram se despedindo dos colegas e agradecendo a todos com quem trabalhou. "Meu coração diz que é a hora de dar um tempo, mesmo estando no meu melhor momento profissional, mais maduro. Decidi traçar novos rumos, viver outros sonhos. Ir em busca de novos desafios", escreve ele. Leão começou como ator em "Floribella" (Bandeirantes), aos 18 anos. Em 2007 estreou na Globo em "Paraíso Tropical", papel que lhe rendeu o prêmio de Revelação do Ano pelo Troféu Imprensa e Ator Revelação no Melhores do Ano - Domingão do Faustão.

O ator comenta também que vinha se preparando para deixar a profissão há pelo menos dois anos. "Não é fácil após 13 anos trabalhando como ator, a profissão que me levou a conhecer um mundo que jamais imaginei, que me fez conhecer tantos amigos, tantos ídolos, pessoas que jamais um dia pensei que chegaria próximo", comenta.

Leão aproveita para agradecer as emissoras, os colegas de trabalho e os fãs. "A vocês que sempre me acompanharam, que torceram por mim, que dedicavam uma hora do seu dia para acompanhar meu trabalho, ou mesmo ir ao teatro, cinema. Talvez meu muito obrigado também não seja suficiente, pois terão minha eterna gratidão."

Gustavo diz também que se sente pronto para os novos desafios. "A dor no coração é inevitável, mas a sensação de dever cumprido me conforta, e me deixa em paz para seguir adiante". Ele não conta, no entanto, as atividades que quer se dedicar. "O artista nunca vai deixar de existir, pois viver é uma arte", termina ele.