Indultos são contestados e exemplo de abusos em vários países

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com propósitos de aliviar o sistema prisional, se contrapor a uma rigidez do Judiciário e promover a reconciliação ou a paz, os indultos também têm sido alvo de polêmicas em diferentes países. Definido como ato de clemência estatal, que extingue ou atenua a pena de condenados, o indulto existe há séculos e é característica de muitas democracias contemporâneas, mas possui diferentes mecanismos e entendimento. No Brasil, o instrumento é de competência do presidente da República, que tradicionalmente publica decretos sobre o tema no mês de dezembro. O costume tornou a medida conhecida como indulto de Natal. Neste ano, o indulto foi transportado novamente para o centro das atenções após o presidente Michel Temer assinar polêmico decreto que o deixava mais generoso. A medida não acolheu recomendações feitas pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária –ligado ao Ministério da Justiça– e recebeu críticas de entidades e promotores da Lava Jato, que afirmam que as mudanças beneficiam corruptos. Nesta quinta (28), a ministra do STF Cármen Lúcia suspendeu trechos do decreto, e o governo deve elaborar nova versão para o texto. INDULTOS PELO MUNDO Dias antes, indulto concedido ao ex-presidente do Peru Alberto Fujimori também provocou reações e desencadeou uma série de protestos pelo país. Manifestantes pedem que ele cumpra toda a pena de 25 anos –Fujimori foi condenado por crimes de corrupção e contra a humanidade durante a sua gestão (1990-2000). De acordo com relatório elaborado em outubro pela ONG anticorrupção Transparência Internacional, a impunidade, ou a falta de punição apropriada, é um dos efeitos dos indultos e clemências para crimes relacionados à corrupção. "Se funcionários públicos sabem que podem ser absolvidos de qualquer punição, eles têm mais incentivos para cometer atos de corrupção no futuro. Uma impunidade sistêmica pode ter um efeito catalisador para a corrupção e o crime em um país", diz trecho do documento. "O uso excessivo de indultos para crimes de corrupção pode desmotivar ou deter promotores que investigam esses casos." Nos EUA, o assunto ficou em evidência em diversas ocasiões, incluindo quando os ex-presidentes Jimmy Carter e George H. W. Bush concederam indultos que beneficiaram autoridades ligadas a escândalos, como o Watergate, que derrubou o presidente Richard Nixon. Depois, o indulto voltou a receber críticas no país norte-americano após os ex-presidentes Bill Clinton e George W. Bush usarem a medida para perdoar membros de sua própria equipe que eram acusados de corrupção. Na Nigéria, em decisão também contestada pela população, o ex-presidente Goodluck Jonathan concedeu clemência ao ex-governador Diepreye Alamieyeseigha, que havia sido condenado por roubar milhões de dólares. Alamieyeseigha ainda voltaria a ter permissão para se candidatar e recuperou propriedades que haviam sido confiscadas durante o seu julgamento. Na França, o Parlamento também teve decisão polêmica ao aprovar em 1988 anistia que inocentou diversas pessoas acusadas de irregularidades no financiamento de campanhas políticas. DIFERENTES MECANISMOS O poder de clemência estatal pode ser responsabilidade exclusiva do chefe de Estado ou relegada a uma instituição especializada do Poder Executivo. No Reino Unido, por exemplo, o Home Office —órgão equivalente ao Ministério da Justiça– é o responsável por conceder, ou não, indultos. Assim como no Brasil o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária faz recomendações sobre o indulto ao Executivo, outros países também têm entidades especializadas que indicam procedimentos de clemência, quando a responsabilidade é exclusiva do chefe de Estado. Na Rússia, segundo a Transparência Internacional, um conselho de 15 membros composto por juristas, artistas e escritores revisa penas e envia súplicas de clemência ao presidente. Para tornar os indultos mais eficientes, vários países têm elaborado reformas, como aumentar o número de autoridades que participam de decisões sobre indulto; outras mudanças visam limitam o seu poder, ampliando a transparência. Entre as diferentes finalidades, os indultos também são aplicados para estabelecer a ordem pública em períodos de transição de governo. A clemência concedida pelo Estado pode se enquadrar em outras categorias como a anistia, que pode ser exemplificada com o acordo entre governos da América Latina e membros de ditaduras militares ou grupos insurgentes durante as décadas de 70, 80 e 90. PARA RECEBER O INDULTO - O que diz o decreto de número 9.246 de Temer? O item mais controverso contempla quem tenha cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, e um terço da pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência à pessoa independentemente do tempo total de condenação. - Como era antes? O preso deveria ter sido condenado a, no máximo, 12 anos prisão e, caso não fosse reincidente, já ter cumprido o equivalente a um quarto da pena nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência à pessoa. - O que o decreto mudava? A principal mudança estava no tempo máximo de condenação exigido; o decreto tornava mais generosos os critérios para um presidiário receber a extinção da pena. - Polêmica A medida não acolheu recomendações feitas pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e recebeu críticas de entidades e promotores da Lava Jato. - Próximos passos Com a suspensão do decreto determinado pelo STF, ainda não está claro qual será o tempo de pena exigido para que se conceda o indulto nos casos atacados pela PGR. PERGUNTAS E RESPOSTAS - O que é o indulto? É um ato de clemência estatal que pode ser total ou parcial. No Brasil, é de competência exclusiva do presidente da República, segundo o artigo 84 da Constituição. - Quem poderá ser contemplado com o indulto? O preso que tenha cumprido os prazos para o benefício, à exceção de pessoas que tenham cometido crimes hediondos, de tortura e terrorismo. - O que a PGR contesta? A procuradora-geral, Raquel Dodge, alegou que chefe do Executivo não tem poder ilimitado de conceder indulto. Segundo ela, o texto é o "mais generoso" das últimas décadas e coloca a Lava Jato em risco. - O que a presidente do STF, Cármen Lúcia, decidiu? A ministra suspendeu os efeitos de três artigos, entre eles o que concede o indulto, genericamente, a quem cumpriu um quinto da pena, se não reincidente, e um terço da pena, se reincidente, nos casos de crime sem grave ameaça.