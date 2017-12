Ataque contra igreja cristã no Cairo deixa 10 mortos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos dez pessoas, entre eles oito cristãos copta, foram mortos após homens armados abrirem fogo contra uma igreja no sul do Cairo, afirmou o porta-voz do Ministério da Saúde do Egito nesta sexta-feira (29). O ataque contra a igreja copta de Mar Mina deixou ainda um policial morto e outras seis pessoas feridas, segundo o porta-voz Khaled Megahed. A área em torno da igreja foi isolada. Nenhum grupo assumiu a autoria do ataque. A minoria cristã no Egito tem sido alvo de militantes islâmicos em uma série de ataques que já deixaram mais de 100 mortos desde dezembro de 2016. O país está em estado de emergência desde abril, quando ataques suicidas assumidos pelo Estado Islâmico atingiram duas igrejas coptas no Domingo de Ramos. Samir Gerges, uma testemunha, disse que as pessoas que estavam dentro da igreja fecharam os portões quando os tiros começaram do lado de fora. Raouth Atta, 40, estava dentro da igreja quando o ataque começou. "Quando os tiros foram ouvidos, os portões foram fechados imediatamente", ele afirmou à Associated Press. "As pessoas estavam aterrorizadas. Ficamos lá dentro por 30 minutos antes de podermos sair." Um porta-voz da Igreja Ortodoxa Copta afirmou que um ataque separado em uma loja no mesmo bairro, Helwan, matou outros dois coptas.