Nívea Stelmann diz que prefere seu corpo aos 43

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nívea Stelmann, 43, afirma que nunca esteve tão contente com seu corpo. Nesta quinta (28), a atriz fez uma comparação em seu Instagram, postando uma foto de 1999 ao lado de outra de 2017, com poses parecidas. "Aos 43 me sinto melhor agora". Sobre a primeira imagem, Stelmann contextualiza: "Garota do Bumbum dourado. De salto, produzida para a revista 'Vip'". Na época, com 25 anos, atuava na rede Globo, em "Suave Veneno". Na foto ao lado, menos produzida, ela explica: "Relaxada na minha casa de Mauá (flagra do marido sem filtro) com dois filhos no mundo um de 13 e outra de 3". Nívea é mãe de Miguel, 13, do relacionamento com Mário Frias, e de Bruna, 3, do seu atual marido, Marcus Rocha, com quem se casou em 2013. De folga das gravações na Record, onde participou de "Os Dez Mandamentos" e "A Terra Prometida", em 2016. Em 2017 Nívea esteve a frente de um programa de internet, "Nívea Stelmann na América", em que compartilhava um pouco da vida no exterior.