São Paulo espera Diego Souza e prioriza permanência de Hernanes

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nas primeiras reuniões como coordenador de futebol do São Paulo, Ricardo Rocha tratou de se atualizar sobre a situação do clube no mercado. E além de incentivar a aposta na base, o ex-zagueiro considera a manutenção de Hernanes no elenco como alvo prioritário. O meia está emprestado até 30 de junho de 2018 e, segundo Ricardo, em entrevista ao SporTV, o Hebei China Fortuna gostaria de antecipar o retorno para o início desta temporada. "O mais importante é a permanência do Hernanes, que foi fundamental. É isso que o Raí [diretor-executivo de futebol] quer. A princípio o clube chinês quer levá-lo agora, mas o contrato é até o meio do não e ele quer ficar. Por tudo que ele jogou, e o Tite gosta dele, ele pode buscar uma posição [na seleção brasileira] se ficar. O Raí está conversando e tentando reverter. O Hernanes quer ficar", explicou o coordenador são-paulino. Se no caso de Hernanes é preciso agir rápido para não perder o grande nome do time em 2017, o São Paulo é mais paciente na busca por novos reforços. Depois de manter Jucilei e Edimar e comprar o goleiro Jean, o clube tricolor aguarda para ter Diego Souza. O meia-atacante já aceitou as condições oferecidas pelo clube paulista, mas é necessário entrar em acordo com o Sport. "Foi muito pouco tempo que tive com o Raí. Tem uma proposta para o Diego e ele ficou de conversar com o Sport pra resolver. A princípio, ele aceitou a proposta."