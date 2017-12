Jogador pretendido pelo Paraná Clube se apresenta à Ponte Preta no dia 2

Marciel (foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Ponte Preta anunciou nesta sexta-feira (29) o acerto com o Corinthians pelo volante Marciel, que defenderá o time de Campinas por empréstimo até o fim de 2018. De acordo com a Ponte, o jogador de 21 anos se apresentará no dia 2 de janeiro para fazer exames médicos e assinar o contrato. O volante também era um dos alvos do Paraná Clube, que jogará a série A do Brasileirão em 2018 -a Ponte, por sua vez, disputará a B.

Visto como uma das grandes promessas do Corinthians nos últimos anos, Marciel ainda não decolou. No ano passado, foi emprestado ao Cruzeiro, mas não conseguiu render. Já em 2017, uma doença capilar tirou o jovem de ação por cerca de cinco meses, pois representava o risco de doping. No início desse ano, o Corinthians estendeu o vínculo de Marciel até o fim de 2020.

Revelado pelo Corinthians em 2015, o atleta, que também defendeu o Cruzeiro por empréstimo em 2016, foi utilizado por Fábio Carille em 2017 também como lateral esquerdo, na vaga de Guilherme Arana, que ficou fora de alguns jogos por lesão.