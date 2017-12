Grêmio anuncia autor de 10 gols na Série B como 1º reforço de 2018

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio confirmou, nesta sexta-feira (29), Thaciano como seu primeiro reforço para 2018. O meia-atacante foi autor de 10 gols pelo Boa Esporte na Série B do Campeonato Brasileiro. Emprestado por duas temporadas, ele irá jogar a primeira fase do Gauchão com o time de transição do Tricolor. Thaciano passou pelo Santos, em 2016, e chega ao Grêmio com opção de compra. Apesar de abrir o ano fora do elenco principal, o Grêmio quer contar com Thaciano no time dirigido por Renato Gaúcho. O plano é dar tempo para que o meia se adapte a Porto Alegre e consiga sequência antes de ser incorporado ao grupo campeão da Libertadores.