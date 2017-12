Sport diz que recebeu, mas não gostou de proposta do São Paulo por Diego Souza

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A diretoria do Sport prometia se manifestar sobre a situação de Diego Souza somente quando fosse procurada pelo São Paulo. Até então, o time do Morumbi havia conversado e se acertado somente com o empresário do atleta, Eduardo Uram, mas nesta sexta-feira (29) o o Sport admitiu ter recebido uma proposta dos paulistas. E a oferta não foi suficiente. "Diego tem contrato até dezembro de 2018. Leio e escuto dizendo que a situação do Diego está indefinida. Não está. Ele tem contrato com o Sport até o fim do ano que vem. Nenhum atleta do Sport é inegociável. No momento, o que existe é o interesse do São Paulo, como está sendo divulgado. Chegou até a nós uma proposta pelo empresário dele, mas que não nos agradou", disse o presidente Arnaldo Barros, em entrevista reproduzida pelo site oficial dos pernambucanos. Também nesta sexta, o São Paulo comentou o caso. O coordenador de futebol Ricardo Rocha, em entrevista ao "SporTV", confirmou que o clube entrou em acordo com o jogador e agora lida diretamente com o time pernambucano. Os rubro-negros não pretendem esmorecer, já que consideram Diego altamente valorizado pelas recentes convocações para a seleção brasileira. "Diego é um atleta que terminou entre os maiores artilheiros do País, que deve ir à Copa do mundo, que seria titular na maioria dos times do Brasil. Dizem que o Sport está sem dinheiro ou queimando ativos. Até agora não alienamos nenhum atleta. Não vendemos nem um atleta. O Sport só se manifesta quando estiver tudo 'preto no branco'", explicou Barros. No São Paulo, a ideia é usar os valores que o Sport ainda precisa pagar pela compra do atacante Rogério, em 2016, para abater uma fatia da transação de Diego Souza.