Musas brasileiras entre os rostos mais bonitos do mundo

(foto: Yuri Sardenberg/Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As musas brasileiras Marina Ruy Barbosa, 22, e Sophie Charlotte, 28, estão na lista das cem mulheres com os rostos mais bonitos do mundo de 2017, feita pela "Independent Critics". Elas ficaram na 83ª e 95ª posição, respectivamente. Marina é a protagonista de "Deus Salve o Rei", próxima trama das sete da Globo. Ela comentou sobre a rotina intensa das gravações, a vida de casada, de escritora e de influenciadora digital em recente entrevista ao F5, da Folha de S.Paulo. Já Sophie, que fez parte do elenco da novela da Globo, "Os Dias Eram Assim", falou em abril de 2017 sobre voltar à TV após um ano dedicado à maternidade. "Não é fácil, mas é o que amo fazer", disse. O ranking representa o ideal moderno de beleza mundial e conta com representantes de 40 países. Além da perfeição estética, são analisadas graça, elegância, originalidade, ousadia, paixão, classe, postura e alegria. A atriz e modelo filipina Liza Soberano ficou na primeira posição, seguida da francesa Thylane Blondeau e da cantora Tzuyu (Chou Tzu-yu). Entre os homens com rostos mais bonitos, o ator Bruno Gagliasso aparece na 57ª posição. Quem liderou a lista foi o Kim Tae-Hyung, conhecido como V, da banda sul-coreana BTS. ​OS ROSTOS FEMININOS MAIS BONITOS DE 2017 Liza Soberano, atriz e modelo Thylane Blondeau, modelo e atriz Tzuyu (Chou Tzu-yu), cantora Sarah Gadon, atriz Nana (Im Jin-ah), atriz e cantora Jourdan Dunn, modelo Adelaide Kane, atriz Ju Jingyi, atriz e cantora Golshifteh Farahani, atriz Camilla Belle, atriz e modelo