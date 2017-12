Rodovias estaduais que cortam Litoral do PR ganham mais policiamento

(foto: Divulgação / PM)

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) estará com dezenas de policiais militares para a Operação Réveillon nos trechos mais movimentados da malha rodoviária do Litoral para reforçar a fiscalização e a segurança no trânsito. O tráfego de veículos será acompanhado pelas equipes para coibir o excesso de velocidade, o desrespeito à sinalização e a embriaguez ao volante. A Operação Réveillon começou às 14 horas desta sexta-feira (29) e vai até 23h59 de segunda-feira (2/1).

No Litoral, as atividades serão feitas nas vias que passam pela Capital e Interior do estado sentido às praias, destino para milhares de pessoas. O trabalho será desenvolvido pelos integrantes da 1ª Companhia do BPRv, comandada pelo capitão Idevaldo de Paula Cunha Júnior.

Além das estradas as ações preventivas acontecerão no acesso ao ferry boat (sentido Caiobá-Guaratuba e vice versa) devido à grande quantidade de veículos e pessoas circulando. “Inevitavelmente haverá filas então os motoristas devem ter paciência, respeitar a sua vez sem causar atritos com os demais usuários. Teremos equipes para orientar o acesso às balsas a fim de garantir mais tranquilidade no embarque”, acrescentou Cunha.

Para prevenir acidentes e comportamentos que extrapolam a legislação de trânsito, o BPRv terá equipes com radares móveis nos pontos que são mais suscetíveis ao cometimento de excesso de velocidade e ultrapassagem em local proibido. Também haverá fiscalização para inibir a embriaguez ao volante com os testes etilométricos para aferir a quantidade de álcool nos motoristas.

Todas as atividades visam proporcionar mais segurança aos usuários das vias rodoviárias, atendendo acidentes de trânsito e orientando os motoristas para que o tráfego seja fluído sem congestionamentos e interferências na pista. As pessoas podem contatar o Batalhão de Polícia Rodoviária pelo telefone 198. A ligação é gratuita e o cidadão pode obter informações sobre condições de tráfego, acidentes na pista e demais orientações.

ORIENTAÇÕES

Conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o condutor embriagado é preso se for constatado com ou mais de 0,3 miligramas de concentração de álcool por litro de ar. Se o nível for abaixo desse valor, o motorista é multado em R$ 2.934,70 e tem a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa por 12 meses. ”Faremos a verificação dos condutores e os que forem flagrados embriagados serão encaminhados conforme prevê a legislação. As pessoas devem vir ao Litoral para se divertir e não fazer uso de bebidas durante a direção do seu veículo”, disse o capitão Cunha.

Os motoristas também devem sempre portar os documentos do veículo e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de estar em dia com o pagamento de tributos (IPVA, licenciamento e seguro obrigatório). O batalhão orienta ainda que o motorista evite viajar em horários de pico.

É importante ressaltar os cuidados com a manutenção do veículo e documentação. “As pessoas devem atentar-se para as condições da via, se tiver chuva reduza a velocidade e mantenha sempre os faróis ligados. É importante fazer a revisão mecânica antes de pegar a estrada com atenção especial aos freios e pneus”, destaca o capitão Cunha.

Em relação ao tráfego com crianças, a PM orienta também que elas devem estar acomodadas com o cinto de segurança e assento apropriado. Se houver chuva ou neblina, aconselha-se que o motorista tenha muita atenção na via, mantenha uma distância segura do veículo a sua frente e, se a chuva estiver forte, estacione em um local seguro e aguarde a melhora do tempo para prosseguir a viagem, protegendo, assim, tanto sua família como os demais usuários.