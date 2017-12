Depois de seis meses, conta de luz virá sem taxa extra em janeiro

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) definiu nesta sexta (29) que o consumidor brasileiro não pagará taxa extra na conta de luz em janeiro, devido às melhores condições para a geração de hidrelétricas no país. Será a primeira vez desde junho que a taxa extra não é cobrada. O sistema, chamado de bandeiras tarifárias, tem por objetivo custear o uso de térmicas em períodos de poucas chuvas. Em janeiro, será adotada a bandeira verde, que não tem custo. "O acionamento dessa cor indica condições favoráveis de geração hidrelétrica no Sistema Interligado Brasileiro", diz a Aneel. Entre junho e dezembro, houve quatro meses de bandeira vermelha -dois no patamar 1, que tem um custo de R$ 0,03 por quilowatt-hora (kWh) consumido, e dois no patamar dois, a R$ 0,05 por kWh. Em outros dois meses, vigorou a bandeira amarela, que acrescenta R$ 0,01 por kWh consumido. A expectativa da Câmara Comercializadora de Energia Elétrica (CCEE) é que o volume de chuvas em janeiro fique em torno de 90% da média histórica -dezembro deve fechar com uma taxa de 86%. No subsistema Sudeste/Centro-Oeste, que concentra parte significativa da capacidade de armazenamento de água no país, o volume de chuvas deve chegar a 95% da média. Com a melhora nas chuvas, a CCEE reduziu o preço para liquidação de contratos de energia na próxima semana em todos os subsistemas. No Sudeste/Centro-Oeste, a queda foi de 20%, para R$ 196,10 por megawatt-hora. No sul, foi de 19%, para R$ 199,50. No Norte e no Nordeste, as reduções foram de 26% e 32%, respectivamente, para R$ 182,49 e R$ 168,14.