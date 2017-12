Tottenham tenta furar rivais, mas Bordeaux recusa R$ 138 milhões por Malcom

CAIO CARRIERI MANCHESTER, REINO UNIDO (UOL/FOLHAPRESS) - O Bordeaux (FRA) rejeitou nesta sexta-feira (29) uma proposta do Tottenham (ING) pela compra de 90% dos direitos econômicos do atacante Malcom, que foi revelado pelo Corinthians e defende o clube europeu há quase duas temporadas. Os ingleses "furaram" outros clubes do país que já haviam demonstrado interesse pelo brasileiro e colocaram na mesa 35 milhões de euros (R$ 138 milhões, aproximadamente). Os franceses recusaram a transferência e informaram que a saída de Malcom em janeiro de 2018 é uma possibilidade remota. Além do Tottenham, o Arsenal e o Manchester United também planejam investidas na janela de transferências do início do ano, mas até agora nada foi apresentado. O Bordeaux tem contrato com o ex-corintiano até junho de 2021. Em setembro, o Bordeaux realizou a compra de 15% dos direitos de Malcom que ainda eram detidos pelo Corinthians por 4,5 milhões de euros (R$ 16,7 milhões, aproximadamente). Três meses depois, a cota vendida pelos brasileiros vale pelo menos 1,5 milhão de euros a mais. Malcom é um dos principais destaques da atual temporada do Campeonato Francês com sete gols marcados -apenas quatro a menos que Neymar, a principal estrela do líder Paris Saint-Germain. O atacante pretendido pelos ingleses também soma quatro assistências em 18 partidas pelo time que ocupa somente a 15ª colocação na tabela.