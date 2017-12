Cruzeiro contrata Edilson em troca de Sassá e mais dinheiro

THIAGO FERNANDES E JEREMIAS WERNEK BELO HORIZONTE, MG, E PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Grêmio e Cruzeiro chegaram a um acordo por Edilson, 31 anos. Para ceder o lateral direito ao clube mineiro, o Tricolor receberá uma compensação financeira e mais Sassá por empréstimo. O acerto foi finalizado nesta sexta-feira (29) depois de longa negociação com recusa de opções oferecidas pelo time de Belo Horizonte nos últimos dias. Sassá chega ao Grêmio com empréstimo e salários pagos pelo Cruzeiro.

O UOL Esporte já havia mostrado que o nome do atacante, ex-Botafogo, apareceu em uma atualização da lista de opções apresentadas pelo Cruzeiro para conseguir acerto com o Grêmio. O time gaúcho topou o negócio por empréstimo e ainda exigiu mais uma compensação à vista.

Edilson estava acertado há tempos com o Cruzeiro, e na Toca da Raposa receberá o dobro do salário. Mas como o lateral direito tinha vínculo junto ao Grêmio até maio de 2019, dependia de liberação gremista. Titular no título da Libertadores, Edilson chegou ao Grêmio na metade de 2016 após deixar o Corinthians. Se tornou rapidamente um dos líderes do vestiário e terminou a temporada atual valorizado. No início da negociação, o Grêmio chegou a dizer que não queria liberar o atleta, mas acabou cedendo diante da vontade do próprio e das ofertas do Cruzeiro.