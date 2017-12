Autor de 'Pixote' e 'Lúcio Flávio', José Louzeiro morre aos 85 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O escritor, jornalista e roteirista José Louzeiro morreu na madrugada desta sexta-feira (29), no Rio de Janeiro, enquanto dormia. A informação foi confirmada por Lucimar Rodrigues Silva Vaz, sua cuidadora, que disse que ainda se espera um laudo para determinar a causa da morte. De acordo com ela, Louzeiro estava morando com uma filha, na Barra da Tijuca, e já apresentava problemas de coração e diabetes há muitos anos. Louzeiro era o autor de livros como "Pixote - Infância dos Mortos" e "Lúcio Flávio - O Passageiro da Agonia", que inspiraram os filmes de Hector Babenco. Nascido no Maranhão, em 1932, filho de um operário que virou pastor presbiteriano, ele radicou-se no Rio de Janeiro em 1954 -onde faria carreira na imprensa da época, em veículos como "Última Hora", "Correio da Manhã" e o "Diário Carioca". Formado na era romântica da crônica policial carioca, Louzeiro passou a dedicar-se a livros-reportagens, como os que inspiraram o cineasta argentino. "Lúcio Flávio", por exemplo, surgiu quando ele recebeu na redação de "O Globo" uma ligação do lendário assaltante de bancos, que queria dar uma entrevista. Outra obra de bastante repercussão foi "Aracelli, Meu Amor", sobre o assassinato da menina de mesmo nome no Espírito Santo, em 1973. No livro, a investigação de Louzeiro apontava como fortes suspeitos dois membros da elite local. O livro acabou sendo vetado pela censura do regime militar. A editoria de polícia lhe renderia "O Homem da Capa Preta", livro sobre outra figura folclórica do Rio de Janeiro no período, o político e diretor de jornal sensacionalista Tenório Cavalcanti, conhecido pela alcunha que dava título à obra. Além da capa preta, Cavalcanti era conhecido por andar sempre com "Lourdinha", sua metralhadora. Nos tempos de jornalismo, ele foi o responsável por espalhar uma anedota sobre a escritora mineira Maura Lopes Cançado. Esquizofrênica, a autora ganhou fama por excentricidades na redação do "Jornal do Brasil" -uma delas, contava Loureiro, dizia que Cançado havia derrubado de propósito um avião que pilotava porque tinha curiosidade de estar em um acidente aéreo. Seus relatos sobre a vida da autora, hoje praticamente esquecida -ela matou uma paciente num hospital psiquiátrico e acabou no ostracismo-, são dos mais valiosos para reconstruir a vida dela. Em outra ocasião, ele contava como ela chegou à redação do "Jornal do Brasil" com um revólver na bolsa, dizendo que ia matar o namorado policial, mas não sabia acionar o revólver calibre .38. Para não contrariá-la, mas impedir o crime, Louzeiro teria dito que o melhor era matar o homem a pauladas. Na Manchete, o autor ainda escreveu novelas "Corpo Santo" (1987) e "Guerras Sem Fim" (1993). Uma comédia que escreveu para a TV, "O Marajá" (1993), baseada no ex-presidente Fernando Collor de Mello, chegou a ser impedida de ir ao ar. José Louzeiro deixa cinco filhos.