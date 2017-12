Tarifas de ônibus entre cidades do Estado de SP ficarão mais caras

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As passagens de ônibus intermunicipais dentro do Estado ficarão 3,32% mais caras, em média, a partir da zero hora de terça-feira. O reajuste, autorizado pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), só não será aplicado para as linhas intermunicipais metropolitanas, cuja regulação de tarifas é de competência da EMTU (Empresas Metropolitanas de Transportes Urbanos). Com a portaria que autoriza o reajuste, publicada no “Diário Oficial do Estado”, há duas semanas, a Artesp também divulgou uma tabela com os valores máximos que podem ser cobrados pelas empresas de transporte rodoviário. Ela é dividida por faixas de quilometragem percorrida e também diferencia o ônibus convencional das categorias leito e executivo, além das linhas que servem o litoral. As novas tarifas só podem ser aplicadas pelas empresas que fornecerem, em seus guichês, essa tabela com os valores autorizados. Ela não inclui outros possíveis encargos, como taxa de embarque, seguro facultativo, pedágio -e, quando houver, taxa de uso de balsa. Segundo a Artesp, o último reajuste nas tarifas rodoviárias intermunicipais foi feito em julho de 2016, ocasião em que o percentual de aumento foi de 9,56%.