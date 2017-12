CVM acusa Sérgio Gabrielli e mais 7 de irregularidades na Petrobras

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) acusa o ex-presidente da Petrobras José Sérgio Gabrielli e sete ex-diretores da estatal de irregularidades na contratação de sondas de perfuração de poços. Embora tenha presidido a Petrobras por sete anos, Gabrielli não é alvo de denúncias na Lava Jato, que já levou à prisão três diretores de sua gestão, além de gerentes e gerentes-executivos. Toda a sua diretoria é alvo do processo da CVM, que envolve a contratação das sondas Petrobras 10.000, Vitória 10.000 e Pride DS-5, pivôs de denúncias de pagamento de propina na Lava Jato. O processo, que está à espera de defesa dos acusados, apura "eventuais irregularidades relacionadas à possível inobservância de deveres fiduciários" na contratação das unidades. Isto é, o xerife do órgão regulador suspeita que os executivos não cumpriram seus deveres para com os acionistas da empresa ao aprovar as contratações, que depois viriam a ser focos de delações premiadas. Além de Gabrielli, são acusados os ex-diretores Almir Barbassa, Guilherme Estrella, Ildo Sauer, Graça Foster, Nestor Cerveró, Paulo Roberto Costa e Renato Duque. Os três últimos foram presos pela Lava Jato. Cerveró e Costa cumprem pena em casa após assinarem acordo de colaboração premiada. Os contratos das três sondas já foram cancelados. A reportagem ainda não conseguiu contato com os acusados.