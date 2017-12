SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma pane elétrica interrompeu a circulação na linha 1-azul do metrô paulistano na manhã desta sexta (29). Segundo o Metrô, o problema ocorreu no trecho entre as estações Paraíso e Vila Mariana, por volta das 8h32. Sem energia, os vagões pararam de circular. O metrô acionou o serviço emergencial de ônibus no trecho. O problema foi contornado por volta das 10h. O Metrô informou que a falha será investigada.