Presidente do Cruzeiro confirma a contratação de Bruno Silva

BERNARDO GENTILE E THIAGO FERNANDES RIO DE JANEIRO, RJ, E BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro confirma a chegada de Bruno Silva. Quem fala é o presidente Wagner Pires de Sá. O cartola anunciou a chegada do meio-campista em rápido contato telefônico com o UOL Esporte. "A única coisa que tenho certeza é que o Bruno Silva e o David são nossos", disse, confirmando também a chegada de David, que pertencia ao Vitória. A contratação do atacante foi informada na manhã desta sexta-feira (29) pela reportagem. O meio-campista chega à Toca da Raposa II no início de janeiro para começar a pré-temporada ao lado dos demais companheiros. O atleta de 31 anos custou R$ 4 milhões aos cofres do Cruzeiro, além da cessão do jovem Roni ao Botafogo. Bruno Silva assina um contrato com duração de três temporadas. Ele foi um pedido do técnico Mano Menezes e chega ao time para substituir Hudson, que retorna ao São Paulo após um ano de empréstimo. David, do Vitória, custará R$ 10 milhões à vista ao clube. Os mineiros, porém, têm um parceiro para adquirir o atleta de 22 anos. O Banco BMG ajudam na contratação do atacante revelado no Barradão. Além do montante pago aos baianos, o Cruzeiro cederá mais dois atletas ao clube da Bahia. Os nomes ainda serão escolhidos pelos soteropolitanos. Com a definição, o Botafogo poderá, enfim, dar sequência ao planejamento. Com a saída de Bruno Silva fica também decidido que Roni será reforço do clube para a próxima temporada. Agora, o time carioca terá que procurar um jogador para repor a saída do seu camisa 8. O dinheiro será importante nesse sentido. Isso porque Luis Fernando, do Atlético-GO, interessa e envolverá grana. O Botafogo, agora, está com condições de trazer o novo alvo.