Emprestado pelo Corinthians, atacante Luidy jogará pelo Ceará em 2018

DIEGO SALGADO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois do volante Marciel e do meia Marlone, o atacante Luidy foi emprestado pelo Corinthians. O jogador de 21 anos defenderá o Ceará até o fim de 2018. A informação foi confirmada ao UOL Esporte pelo presidente do clube cearense, Robinson de Castro. Contratado no fim de 2016 pelo Corinthians após boa passagem pelo CRB, Luidy ainda não entrou em campo com a camisa do Corinthians. Sem espaço no time, o atleta foi emprestado ao Figueirense em abril. No time catarinense, Luidy entrou em campo 24 vezes e marcou três gols pela Série B do Brasileirão. No Ceará, o atacante terá a chance de atuar no estadual e também na elite do Campeonato Brasileiro, uma vez que o time cearense conseguiu o acesso à primeira divisão em novembro passado. Luidy tem contrato com o Corinthians até o fim de 2019. O clube paulista pagou R$ 1,2 milhão pelo jogador e acredita que os empréstimos o ajudarão a ganhar rodagem para estrear no futuro pelo time corintiano.