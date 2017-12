Prefeitura sanciona lei que dá nome de Marisa Letícia a viaduto em São Paulo

RODRIGO BORGES DELFIM SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito em exercício de São Paulo, Milton Leite (DEM), sancionou nesta sexta-feira (29) o projeto que dá o nome da ex-primeira-dama Marisa Letícia, mulher do ex-presidente Lula, a um viaduto em construção na zona sul de São Paulo. A proposta, aprovada no último dia 11 de dezembro pela Câmara de Vereadores, já consta na edição deste sábado (30) do Diário Oficial da cidade. A ideia do projeto partiu da bancada do PT na Câmara em fevereiro deste ano, após a morte de Marisa devido a um AVC. Inicialmente a ex-primeira-dama seria homenageada no prolongamento da avenida Chucri Zaidan até a rua Laguna, na Chácara Santo Antônio (zona sul), mas a escolha do local foi rejeitada pela Câmara. Depois de alguma resistência do PT, Reis aceitou a proposta do próprio Milton Leite para o novo local. O decreto sancionado nesta sexta diz que a extensão da Chuci Zaidan se chamará avenida Cecília Lottenberg. Quando estiver concluído, o viaduto Dona Marisa Letícia vai ligar a Estrada do M'Boi Mirim à avenida Luiz Gushiken (outro nome ligado ao PT, ex-ministro morreu em 2013) na região do Jardim São Luís (zona sul). A sanção ficou por conta de Milton Leite, que é o presidente da Câmara, porque tanto o prefeito João Doria (PSDB) como o vice, Bruno Covas (PSDB), estão em viagens particulares.