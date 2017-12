Em 'O Outro Lado do Paraíso', Renato beija Clara

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste sábado (30) em "O Outro Lado do Paraíso", novela de Walcyr Carrasco, Clara fala de Mariano para Patrick e ele pede para conversar com o garimpeiro. Renato discute com Lívia e afirma a Tomaz que o levará para ver Josafá e Cacau sempre que o menino quiser. Suzy comenta com Clara sobre o sumiço de peças íntimas. Renato beija Clara. Clara aconselha Irene a exigir que Cido compre uma casa para eles morarem depois do casamento. Diego descobre que Nicolau e Estevão estão atrás dele e de Melissa e engana os dois antes de fugir com a namorada. Laerte procura Sophia, mas é destratado por ela. Mariano conta para Clara e Patrick sobre as péssimas condições de trabalho impostas por Sophia nas minas. Cido chantageia Samuel. Nicácio, Marcel, Odair e Ivanilda passam o Ano Novo juntos. Juvenal deixa a casa de Estela assim que Amaro chega. Nádia destrata Raquel, que vai embora com Bruno. Renato surpreende Clara e Patrick ao chegar para a noite de Ano Novo. Duda se embriaga e fala de seu passado para Laerte.