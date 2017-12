Trump recua e Forças Armadas admitirão transgêneros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Pentágono anunciou nesta sexta-feira (29) que as Forças Armadas dos EUA passarão a admitir pessoas transgênero a partir de segunda (1º), em um recuo do presidente Donald Trump, que havia decidido revogar a medida. Segundo as autoridades de Defesa, a Casa Branca desistiu de recorrer da decisão de dois tribunais federais de segunda instância, que haviam determinado a derrubada do decreto de Trump proibindo a entrada dos transgêneros. As sentenças das cortes, uma do Estado de Washington (noroeste) e outra da Virgínia, foram anunciadas na semana passada. Isso fará com que se mantenha o cronograma previsto em 2016, com a decisão de Barack Obama. Trump, porém, pode tentar novamente retomar a proibição. Membros do Departamento de Justiça afirmaram à agência de notícias Reuters que o governo encomendou um estudo independente para embasar a iniciativa presidencial. A revogação do decreto de Obama ocorreu em julho. O presidente disse que os militares "não podem ser atrapalhado pelos tremendos gastos médicos e a perturbação que podem implicar a existência de transgêneros militares". Isso levou a quatro liminares de juízes federais de primeira instância impedindo sua aplicação até acabar a disputa na Justiça. Eles consideraram que a ordem violava o direito constitucional de que todos são iguais perante a lei.