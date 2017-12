Dois acidentes deixam pelo menos 10 pessoas mortas em rodovia do Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Pelo menos dez pessoas morreram na madrugada deste sábado (30) em dois acidentes na BR-101, no Rio. As batidas aconteceram, respectivamente, nos municípios de Rio Bonito e Itaboraí. A rodovia é a principal ligação do Rio com a Região dos Lagos, norte Fluminense e o litoral sul capixaba. No final da madrugada, por volta das 5h30, seis pessoas morreram quando um carro deixou um posto de gasolina, percorreu cerca de um quilômetro e meio na contramão e bateu de frente com outro veículo, que seguia no sentido Espírito Santo. Duas crianças foram levadas em estado grave para um hospital em Rio Bonito. Os nomes dos mortos não foram divulgados até as 10h deste sábado. O acidente aconteceu na altura do km 259. Mais cedo, por volta das 3h, seis carros e um ônibus se envolveram num acidente em Itaboraí. Quatro pessoas morreram no local. Segundo a concessionária que administra o trecho da estrada, o acidente deixou 24 km de engarrafamento. Por volta das 9h, as pistas já estavam liberadas. De acordo com a Arteris Fluminense, concessionária que administra o trecho da BR-101, mais de 1,1 milhão de veículos são esperados na BR-101 RJ/Norte durante o período de festas de Natal e Réveillon, entre os dias 21 de dezembro e 2 de janeiro de 2018.