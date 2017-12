Suspenso, Bruno Henrique está fora de cinco jogos do Santos na Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Por meio de comunicado publicado em seu site oficial, a Conmebol anunciou que Bruno Henrique está suspenso dos cinco primeiros jogos da Copa Libertadores da América de 2018. O jogador foi expulso da partida contra o Barcelona de Guayaquil, no jogo que marcou a eliminação do time paulista da edição de 2017. Cabe recurso contra a decisão. Na partida em questão, Bruno Henrique cuspiu no rosto de Gabriel Marques e foi expulso –o adversário revidou a agressão e também recebeu cartão vermelho. O Santos perdeu o jogo, disputado na Vila Belmiro, por 1 a 0 e acabou eliminado da Libertadores. Além dos cinco jogos de gancho, Bruno Henrique terá de pagar multa de sete mil dólares (R$ 23,1 mil) para a Conmebol. O valor será descontado do montante que o Santos tem a receber pelos direitos de transmissão da Libertadores de 2018. Se quiser apresentar recurso contra a decisão, o clube paulista terá de pagar taxa de mil dólares (R$ 3,3 mil).