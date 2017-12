'Recém-formado' na base, zagueiro será novidade no São Paulo em 20184

BRUNO GROSSI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Como tornou-se tradição em Cotia, o São Paulo realizou há duas semanas uma formatura para os jogadores que completaram 20 anos e não poderão mais atuar nas categorias de base do clube. A geração 97, que já tinha projetado David Neres, Lucas Fernandes e Shaylon, entregou mais 13 jogadores ao tricolor no fim de 2017, mas apenas uma dessas revelações já tem presença garantida no elenco profissional na próxima temporada. O zagueiro Rony foi convocado pela comissão técnica de Dorival Júnior para se apresentar com o restante do grupo principal, no dia 3 de janeiro, no CT da Barra Funda. Será a abertura da pré-temporada, com realização de avaliações clínicas e físicas. O defensor já havia passado boa parte da reta final de 2017 com os profissionais, agradou e, por isso, ganhará a chance. Em 2015, o beque chegou a ser observado por Juan Carlos Osorio. A oportunidade de Rony, de 20 anos e com contrato até o fim de 2018, vem mesmo com a concorrência de Hugo Gomes, Kal e Iago Maidana. O primeiro foi emprestado ao Atlético-GO, o segundo foi cedido ao Guarani e o terceiro ainda analisa se aceita ser transferido ao Bahia, na composição da chegada do goleiro Jean ao São Paulo. Se rejeitar, precisa se reapresentar ao tricolor paulista, mas provavelmente para treinos em Cotia com o sub-23. Treinar com o time de aspirantes também deve ser o destino de outros atletas que não encontrarem clubes para empréstimos. O goleiro Lucas Anselmo e o atacante Murilo, que também foi analisado por Osorio em 2015, foram liberados para procurar novas equipes e aguardam a ação de seus empresários. O caso de Anselmo é mais urgente. O goleiro tem contrato com o tricolor até o fim deste ano e uma renovação está condicionada a essa busca por um novo clube. Também goleiro, Lucas Paes é mais um com vínculo a terminar em 2017, mas deve ganhar a renovação e concorre a compor o time de goleiros no elenco profissional, já que Renan Ribeiro antecipou a saída do São Paulo para ir ao Estoril Praia. Ele terá reunião no dia 2 de janeiro para discutir o futuro. Os outros contratos mais próximos do fim são os dos atacantes Heron e Matheus Lu -ambos com validade até 31 de janeiro de 2018. Ainda não há definição sobre o futuro da dupla. A lista de formados ainda tem o volante Pedro Augusto, que foi capitão do sub-20 em 2017 e que recebeu sondagem do São Bento. O presidente Márcio Rogério Dias confirmou a informação, mas disse que o clube preferiu apostar em um jogador mais experiente para o Campeonato Paulista e que Pedro seria uma opção melhor para a Série B do Campeonato Brasileiro. Confira a lista de formados da geração 97 de Cotia, com posição, duração do contrato e situação: Lucas Paes - goleiro - 31/12/2017 - pode renovar e ficar no profissional Lucas Anselmo - goleiro - 31/12/2017 - pode renovar e ser emprestado Danilo Belão - lateral-direito - 16/09/2019 - indefinido Rony - zagueiro - 31/12/2018 - integrado ao profissional Tom - volante/lateral-esquerdo - 15/05/2018 - indefinido Gabriel - lateral-esquerdo - 31/12/2018 - indefinido Pedro Augusto - volante - 30/06/2018 - sondado pelo São Bento Vinicius - volante - 31/12/2018 - indefinido PH Genova - meio-campista - 31/01/2019 - indefinido Murilo - atacante - 15/09/2019 - deve ser emprestado Matheus Lu - atacante - 31/01/2018 - indefinido Léo Natel - atacante - 30/06/2020 - emprestado ao Fortaleza Heron - atacante - 31/01/2018 - indefinido