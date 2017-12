Vasco faz proposta por Rafinha e tem negociações avançadas por ex-Botafogo

BERNARDO GENTILE E THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG, E RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após fechar com Rildo e Dasábato, o Vasco segue atrás de novos reforços para a próxima temporada. Rafinha, atacante do Cruzeiro, está na mira do cruzmaltino, que já realizou uma proposta. Além da possibilidade do veloz jogador, a diretoria está próxima de um acordo com Thiago Galhardo, ex-Botafogo. O Cruzeiro foi procurado pelo Vasco para saber a situação de Rafinha. O meia-atacante, no entanto, permanece nos planos de Mano Menezes. Os mineiros, portanto, ainda estudam a possibilidade de liberá-lo. O atleta de 34 anos tinha contrato até junho de 2018. Mas antes de sua saída da Toca da Raposa II, o então gerente de futebol Tinga procurou o estafe do jogador para prolongar o compromisso. Ele assinou até o fim do ano. A prorrogação do contrato foi avalizada por Mano Menezes. O técnico crê que Rafinha é uma peça importante no elenco, mesmo que tenha disputado a maior parte dos jogos como reserva da equipe. Para acertar a ida de Rafinha a São Januário, o Cruzeiro espera receber uma compensação financeira ou trocar em algum atleta do elenco vascaíno. Os nomes ainda não foram revelados. Thiago Galhardo, por sua vez, ainda tem contrato com o Coritiba até julho de 2018, mas estava emprestado ao Albirex Niigata-JAP. Sem espaço, o clube paranaense não criará empecilho e devera rescindir com o jogador. Assim que isso ocorrer, o meia ficará livre para assinar com o Vasco. Na última temporada, pelo time japonês, Galhardo jogou 26 partidas, marcou três gols e fez quatro assistências. Houve negociação para renovar com o Niigata, mas as partes não chegaram a um acordo –o meio-campista está no Brasil desde novembro após ser liberado do ex-clube. O Vasco assinará por um ano com opção de renovação de mais uma temporada.