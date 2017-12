Corinthians espera rescisão com o Flu para ter Henrique por dois anos

DIEGO SALGADO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians está cada vez mais perto de seu terceiro reforço para 2018. Dias após o Fluminense ter anunciado a dispensa do zagueiro Henrique -junto com mais sete atletas-, o alvinegro já fez acordo com o estafe do atleta e agora depende apenas da rescisão do contrato com os cariocas para selar a contratação. A informação foi publicada pelo Globoesporte.com e confirmada pelo UOL Esporte. A tendência é que os paulistas firmem um vínculo de duas temporadas com o defensor de 31 anos, sem fazer qualquer investimento. O Fluminense decidiu liberar Henrique e outros nomes para tentar aliviar a folha salarial a partir de 2018 e realizar uma reestruturação financeira no clube. Ou seja, o caminho ficou aberto para os corintianos resolverem uma das principais carências do elenco. Segundo o gerente de futebol Alessandro Nunes, o Corinthians está esperando a rescisão do Fluminense para acertar os últimos detalhes da contratação. Já está decidido até o tempo de contrato e a confiança é grande de que o zagueiro conseguirá ficar livre do time carioca rapidamente. A equipe treinada por Fábio Carille foi campeã brasileira com uma sólida defesa formada por Balbuena e Pablo, mas viu o segundo não entrar em acordo com a diretoria por uma renovação. O beque estava emprestado pelo Bordeaux até o fim de 2017. Com Balbuena, os dirigentes também tentam estender o vínculo com o Corinthians, mas o caso é tratado com otimismo. Além do paraguaio, o elenco do Corinthians conta com os garotos Pedro Henrique e Léo Santos e com Vilson como opções para a zaga.