BR-277 tem 1,4 mil veículos por hora; previsão de pico para as 14 horas

O movimento na BR-277 entre Curitiba e o Litoral do Estado, neste sábado, segue intenso. A média a cada hora é de 1,4 mil veículos descendo a estrada para as praias. Expectativa do pico é para as 14 horas, quando 2,3 mil automóveis deverão passar pelas cabines de pedágio da Ecovia.

O fluxo intenso de veículos em direção ao Rio Grande do Sul na BR-101/SC gera quatro trechos de retenção. No acesso a Garuva, são 2 quilômetros, do km 4 ao km 6. Em Araquari são 3 quilômetros, do km 78 ao km 81. Em Penha, são 8, do km 103 ao km 11. Em Itajaí, 7 quilômetros, do km 125 ao km 132. Na pista sentido Paraná, há 4 quilômetros de lentidão, do km 209 ao km 205.

No restante da rodovia o tráfego é normal, assim como na BR-376/PR e na BR-116/PR (Contorno Leste). Chove em pontos alternados de todas elas. A Autopista Litoral Sul recomenda ao motorista que redobre a atenção e reduza a velocidade devido às condições de visibilidade e pista molhada.