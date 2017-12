Claudia Leitte e Anitta animam as festas da virada em SP e no Rio

SÃO PAULO, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Claudia Leitte será a responsável pela contagem regressiva, seguida por 15 minutos de queima de fogos, neste domingo (31) na festa de Réveillon da av. Paulista, no centro de São Paulo. A chuva deverá marcar presença também na virada. Segundo o Climatempo, são esperadas precipitações de fraca intensidade e temperatura oscilando entre os 19°C e os 28°C no último dia do ano. A festa na Paulista começará às 20h, com a apresentação do DJ Memê. Depois, Sambô, Latino e Claudia Leitte, antes do retorno do DJ, que seguirá até as 2h30 do dia 1º. O palco ganhou novo local neste ano. Deixou o cruzamento da Paulista com a av. Brigadeiro Luís Antônio, para ficar entre as ruas Bela Cintra e Haddock Lobo. Pessoas com mobilidade reduzida terão acesso pela última. As interdições na via começarão a partir das 18h. FOGOS E MÚSICA Em Copacabana, no Rio, nesta noite, sobem ao palco os cantores Anitta e Frejat, o grupo Cidade Negra, além das baterias das escolas de samba Portela e Mocidade Independente de Padre Miguel, entre outros. A queima de fogos terá 17 minutos, cinco a mais do que em 2016, e será acompanhada por uma trilha sonora surpresa. Serão 25 toneladas de fogos, detonadas a partir de 11 balsas ancoradas no mar. Na praia, serão instalados 12 telões e 30 torres de som.