Zé Roberto 'adia' aposentadoria para disputar torneio pela Portuguesa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Zé Roberto "adiou" a aposentadoria. Pelo menos por um mês. Neste sábado, a Portuguesa anunciou que o ex-jogador da seleção brasileira vai disputar a Copa Rubro-Verde, torneio de pré-temporada, com a camisa do clube. Aos 43 anos, o antigo lateral esquerdo já trabalha com os companheiros para a competição que reunirá quatro equipes de raízes portuguesas. O clube lusitano fez o convite a Zé Roberto, que aceitou se despedir definitivamente do futebol na equipe que o revelou. O ex-atleta participará de dois jogos com a camisa rubro-verde, com a qual foi vice-campeão brasileiro em 1996 e se projetou para o futebol mundial -saiu do Canindé vendido para o Real Madrid. O torneio tem início marcado para 4 de janeiro, data na qual a Portuguesa encara a Portuguesa Londrinense; na mesma data a Portuguesa Santista enfrenta a Portuguesa do Rio de Janeiro. Três dias depois, os vencedores se enfrentam na final, enquanto os perdedores duelam pelo terceiro lugar. O Canindé receberá a competição. Depois de atuar pela Portuguesa na competição amistosa, Zé Roberto assume de fato o posto de assessor técnico do Palmeiras e participar ativamente da diretoria ao lado de Alexandre Mattos (diretor) e Cícero Souza (gerente). Na nova função, o ex-camisa 11 palmeirense vai fazer um trabalho de gestão do grupo de jogadores, como uma ponte entre os atletas e comissão técnica com a diretoria executiva de futebol.