Goleiro Renan Ribeiro é anunciado no Estoril após rescisão com o São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Renan Ribeiro está oficialmente de time novo. Depois de rescindir seu contrato com o São Paulo, o jogador foi anunciado oficialmente pelo Estoril, de Portugal. "Não foi fácil a decisão de vir mas sou novo, movido a desafios e precisava deste na minha vida", disse Renan ao site do clube português. Renan anunciou sua rescisão de contrato com o São Paulo na última quarta (27) através das redes sociais. "Encerro hoje minha passagem pelo São Paulo Futebol Clube. Em comum acordo, acertamos minha rescisão de contrato. Após pouco mais de 4 anos, deixo esse clube que abriu as portas para mim e me fez crescer como homem e como profissional. Agradeço o carinho da torcida tricolor, dos funcionários, companheiros e todos que convivi neste período. Obrigado, de coração", escreveu na ocasião. O jogador estava no clube desde 2013 e tinha contrato até maio de 2018, mas preferiu deixar o São Paulo antes para que pudesse se transferir para Portugal já na janela de transferências que abrirá em janeiro. Renan Ribeiro treinou em seu novo clube e conheceu as dependências do Estoril.