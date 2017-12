PM apreende metralhadora, espingarda e cinco quilos de maconha no Sítio Cercado

Suspeitos teriam dito que o entorpecente seria entregue a uma outra pessoa (foto: PMPR/divulgação)

Uma metralhadora, uma espingarda e cinco quilos de maconha foram apreendidos por policiais militares da Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE), subunidade do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), durante ocorrências distintas em Curitiba (PR), Capital do estado. As ações aconteceram na noite de sexta-feira (29) e resultaram nos suspeitos encaminhados à delegacia.

A equipe patrulhava pelo Bairro Sítio Cercado quando abordou três pessoas que estavam paradas próximas a um carro Polo. Com o trio, de 24, 20 e 18 anos, nada de ilícito foi encontrado, porém, no interior do automóvel os policiais localizaram uma metralhadora calibre 380 com 10 munições intactas. Os suspeitos, sendo um homem e duas mulheres, foram levados à Central de Flagrantes.

Em outra situação, no mesmo bairro, os militares estaduais receberam uma denúncia e abordaram dois jovens que estavam em um Sandero. No carro a equipe encontrou, após vistoria, uma espingarda calibre 12 com 9 munições intactas. Um dos suspeitos, de 29 anos, assumiu ser dono do armamento, sendo conduzido à delegacia.

Ainda no mesmo dia, os policiais abordaram um casal parado ao lado de um táxi e dentro da bolsa da mulher foram apreendidos sete tijolos de maconha (cinco quilos). Os suspeitos teriam dito que o entorpecente seria entregue a uma outra pessoa. Os dois foram levados à Central de Flagrantes para as medidas cabíveis.