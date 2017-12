Polícia apreende armas, maconha e notas falsas no Norte Pioneiro

Um dos suspeitos era foragido da prisão (foto: PMPR/divulgação)

Armas de fogo, 1,7 quilo de maconha, R$ 300,00 em notas falsas e objetos sem comprovação de origem foram apreendidos por policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM), pertencente ao 2º Comando Regional da PM (2º CRPM). As ações diferentes aconteceram na sexta-feira (29) em Jacarezinho (Norte Pioneiro). Os envolvidos foram encaminhados à delegacia.

Os policiais receberam denúncias de que alguns suspeitos estariam escondidos em uma casa na Rua José Ganzela, no Bairro Aeroporto. No local três homens e uma adolescente foram abordados, sendo encontrado com um deles um charuto. Na residência a equipe apreendeu, após revista, um revólver calibre 38 com uma munição, 1,7 quilo de maconha, seis celulares e uma corrente de prata.

Um dos homens tinha dois Mandados de Prisão em aberto e era foragido da Casa de Custódia de Londrina. A adolescente, de 15 anos, foi encaminhada ao Conselho Tutelar e os demais envolvidos, todos de 19 anos, levados, juntamente com as apreensões, à delegacia de Polícia Civil.

Em outra ocorrência, os militares estaduais patrulhavam pelas proximidades da Rua Edwirgens Nucine, no Bairro Nossa Senhora das Graças, quando abordaram um homem que conduzia uma motocicleta, a qual havia sido roubada na cidade de Cambará. No imóvel do suspeito foram apreendidos um revólver calibre 38, R$ 300,00 em notas falsas e objetos sem comprovação de origem.

O rapaz, de 20 anos, foi levado, juntamente com as apreensões, à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis. A mãe do envolvido também foi encaminhada, pois a arma de fogo foi encontrada dentro do guarda-roupas dela.