Polícia prende pescadores com 380 kg de cocaína na baía de Guanabara

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Três homens foram presos nesta sexta-feira (29) num barco de pesca na baía de Guanabara. A Polícia Federal encontrou 380 kg de cocaína na embarcação. Eles foram capturados durante uma fiscalização realizada pela Capitania dos Portos do Rio. Na operação, uma arma foi encontrada e agentes federais do Núcleo de Polícia Marítima (Nepom) foram acionados. Com a ajuda de um cão farejador, a cocaína foi localizada escondida dentro da caixa d'água do barco. A arma tinha a numeração raspada. Os três presos foram indiciados por tráfico de drogas. Eles disseram ser pescadores e foram levados para a Superintendência de Polícia Federal no Rio. Em seguida, os três foram transferidos para o sistema prisional. Essa é a segunda grande apreensão de cocaína feita pela PF nos últimos dias. Na quinta (28), foram apreendidos aproximadamente 280 kg da droga na Alfândega do Porto do Rio de Janeiro.