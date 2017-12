Chelsea faz 5 no Stoke com atuação brilhante de Willian

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ainda que longe do avassalador Manchester City na disputa pelo título do Campeonato Inglês, o Chelsea ratificou a sua força na última partida do clube em 2017. Com tranquilidade e grande atuação do meia-atacante Willian, a equipe dirigida pelo italiano Antonio Conte derrotou o Stoke City pelo placar de 5 a 0 e assumiu momentaneamente a vice-liderança da competição. O segundo resultado positivo consecutivo deixou o Chelsea com 45 pontos, dois à frente do Manchester United, que entra em campo a partir das 15h30 (de Brasília) para encarar o Southampton, em Old Trafford. O Stoke City, dono da pior defesa da liga com 45 gols sofridos, segue estacionado com apenas 20 pontos, próximo à zona do rebaixamento. Diante da chance de pressionar o Manchester United na briga pela segunda colocação, o Chelsea tratou de impor-se rapidamente. Logo aos 3min, Willian cruzou na medida para o zagueiro alemão Rudiger desviar de cabeça para o gol. Apenas seis minutos depois, o meio-campista Drinkwater acertou chute de fora da área e ampliou o marcador. A participação de Willian se mostrou fundamental para o Chelsea transformar um simples triunfo em goleada. Ainda aos 23min da primeira etapa, o camisa 22 tocou para Pedro, e o espanhol acertou belo arremate para fazer 3 a 0. Já próximo ao fim do jogo, o próprio brasileiro, após sofrer pênalti, deslocou o goleiro Butland para anotar o quarto do jogo. O italiano Zapacosta fechou o placar. O placar confortável reforça o Chelsea para a segunda parte da temporada, ainda mais antes de um clássico. O próximo compromisso de Willian e companhia está marcado para o dia 3, data da partida contra o Arsenal, pelo Campeonato Inglês. O Stoke, por outro lado, abre 2018 contra o Newcastle, dia 1. O brasileiro ganhou espaço nas últimas semanas e deu mais uma amostra da boa fase que vive com a camisa do Chelsea. Em menos de 30 min foram duas assistências para Rudiger e Pedro anotarem o primeiro e terceiro gols da equipe, respectivamente. Para coroar a excelente atuação, Willian deixou a sua marca de pênalti, sofrido por ele mesmo. A "febre espanhola" ganhou mais um capítulo em Stanford Bridge. Com o gol de Pedro, o Chelsea tem 21 tentos anotados por atletas nascidos na Espanha, maior número em todas as principais ligas europeias –inclusive, a espanhola. Quem mais se aproxima da legião ibérica de Antonio Conte é a Real Sociedad, com 20 gols de espanhóis na liga local. Pedro agora soma quarto gols no Campeonato Inglês, um a menos do que Marcos Alonso. O centroavante Álvaro Morada é o artilheiro espanhol da equipe com 10 gols; Fábregas e Azpilicueta também balançaram as redes nesta temporada. O Chelsea termina o ano embalado, com um mês de dezembro quase que perfeito. Foram sete partidas pelo Campeonato Inglês com cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota –1 a 0 para o West Ham. A ascensão já coloca o time de Conte em uma posição estável dentro da zona de classificação para a próxima Liga dos Campões. Só não dá para ainda pensar em título devido ao desempenho soberbo do Manchester City de Pep Guardiola. LIVERPOOL O Liverpool contou com dois lindos gols do egípcio Mohamed Salah para vencer de virada o Leicester por 2 a 1, em partida também disputada neste sábado. O time da casa saiu atrás em Anfield logo aos três minutos, graças a um gol de Jamie Vardy, mas buscou a vitória no segundo tempo em duas jogadas que tiveram o brilhantismo de seu artilheiro. No primeiro gol, Mané tocou de calcanhar para Salah, que ainda limpou a marcação dentro da área antes de bater entre as pernas do goleiro Schmeichel. Já no segundo, Salah aplicou um belo giro para cima do zagueiro Maguire e finalizou no canto, sem chances de defesa. O egípcio chegou a 17 gols no campeonato, apenas um atrás de Harry Kane, do Tottenham. O resultado levou o Liverpool para 41 pontos, quatro à frente do Tottenham, que só fará seu jogo na rodada no dia 4 de janeiro, já que a partida contra o West Ham foi adiada por razões de segurança relacionadas à capacidade do Estádio Olímpico de Londres. Já o Leicester, com 27 pontos, segue estacionado no meio da tabela. O Liverpool teve o domínio da partida após sair atrás logo no início com um gol de Vardy. A equipe de Jürgen Klopp controlou completamente o jogo e martelou a defesa do Leicester, mas só conseguiu fazer os gols na segunda etapa. O senegalês Mané ainda teve dois gols anulados, corretamente, por impedimento. Já os brasileiros Philippe Coutinho e Roberto Firmino foram titulares e tiveram boas atuações, participando ativamente das melhores jogadas do Liverpool no ataque.