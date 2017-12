Benzema tem lesão muscular e desfalca Real Madrid por até três semanas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cercado de desconfiança e questionado por boa parte dos torcedores do Real Madrid pela falta de gols, Karim Benzema recebeu outra notícia ruim neste sábado (30). O atacante francês teve diagnosticada uma lesão no músculo posterior da coxa direita que o tirará de ação por até três semanas. "Após as provas realizadas hoje [sábado] no nosso jogador Karim Benzema, pelos serviços médicos de Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão no músculo bíceps femoral da perna direita. Pendente de evolução", emitiu o Real Madrid, em comunicado. De acordo com informações do jornal Marca, Benzema sentiu a lesão na derrota por 3 a 0 para o Barcelona, em clássico disputado no último dia 23. No duelo contra o arquirrival, com dores, o francês acabou substituído por Nacho Fernández depois da expulsão de Dani Carvajal. O camisa 9 da equipe madridista não treinou neste sábado (30) e passou por um exame de ressonância magnética que verificou o problema muscular. Benzema é desfalque certo para os jogos contra Numancia, pela Copa do Rei, e Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol.