Felipe Anderson perde chance e Lazio só empata com Internazionale

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Lazio teve as melhores oportunidades, mas não conseguiu vencer a Internazionale neste sábado (30), em Giuseppe Meazza, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Italiano. No empate em 0 a 0, um dos lances mais comentados saiu aos 34 minutos do primeiro tempo, quando Felipe Anderson perdeu chance incrível em jogada criada por ele próprio em tabela com Immobile, de frente para o gol de Handanovic. Felipe Anderson, aliás, foi um dos destaques da partida, mesmo sendo acionado apenas aos 20 minutos do segundo tempo. Além da chance desperdiçada dentro da área, o meia brasileiro puxou um contra-ataque em arrancada após cobrança de lateral e bateu rente à trave da Internazionale. Anteriormente, o lance de maior destaque da partida havia sido um pênalti marcado pelo árbitro Gianluca Rocchi e anulado pelos árbitros de vídeo (VAR). Immobile tentou o cruzamento já dentro da área e Skriniar deu um carrinho para desviar. A bola bateu no braço do defensor eslovaco e a interpretação final foi de que não houve intenção. O empate, confirmado com uma boa chance perdida por Icardi já aos 43 minutos da etapa complementar, não é bom para as ambições de nenhuma das equipes. A Inter de Milão fica em terceiro lugar, com 41 pontos e sete a menos que o Napoli, e a Lazio vai a 37, em quinto lugar.