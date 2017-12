Homem teria sofrido um mal súbito na água, e acabou se afogando. (foto: PMPR/divulgação)

Um homem, de 61 anos, foi resgatado pelo esforço conjunto dos guarda-vidas do Corpo de Bombeiros atuantes pelo Verão Paraná 2017/2018 e da tripulação da aeronave do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) no fim da manhã deste sábado (30) no balneário de Ipacaraí, em Matinhos (Litoral). Ele sofreu um mal súbito no mar e se afogou, mas foi encaminhado com vida ao hospital.

A ocorrência foi por volta de 11h30 quando os bombeiros militares do posto de guarda-vidas foram acionados para socorrer o homem, que teria sofrido um mal súbito na água, e acabou se afogando. Rapidamente os bombeiros retiram-no da água e fizeram os procedimentos de reanimação na areia.

Diante do quadro de saúde grave, foi solicitado apoio da aeronave do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) para fazer a remoção até uma unidade hospitalar para receber o atendimento médico necessário. Com a chegada dos tripulantes e da equipe médica do Samu o homem foi estabilizado e levado com vida para o Hospital Regional de Paranaguá.