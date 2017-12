Lukaku deve desfalcar United por dois jogos; Ibra fica fora por um mês

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após o empate sem gols em casa com o Southampton, neste sábado (30), pelo Campeonato Inglês, o técnico do Manchester United, José Mourinho, disse que o atacante Lukaku, que deixou o campo de maca no primeiro tempo, deverá ser desfalque nos próximos dois compromissos da equipe inglesa. Em uma disputa pelo alto, o jogador chocou-se de cabeça com Hoedt, defensor do Southampton, e ficou imóvel ao cair no gramado. A equipe médica imobilizou Lukaku e colocou uma máscara de oxigênio antes de retirá-lo do campo -aos 14 minutos da etapa inicial, Rashford entrou no lugar do belga. Lukaku recebeu cuidados no próprio Old Trafford e não precisou ser transferido para o hospital, mas é dado como desfalque certo nas partidas contra Everton, nesta segunda-feira, pelo Inglês, e Derby County, no próximo dia 5, pela Copa da Inglaterra. Mourinho também confirmou outro desfalque no ataque: o sueco Ibrahimovic tem uma lesão no joelho e ficará afastado por um mês.