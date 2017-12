Morre criança vítima de colisão esta manhã em Rio Bonito, no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma criança de 12 anos, gravemente ferida na colisão entre um Parati e um Ford Fiesta, neste sábado (30), por volta das 5h, na BR-101, altura de Rio Bonito, faleceu na tarde deste sábado (30). Também morreram no acidente os três homens que estavam na Parati e dois homens e uma mulher que ocupavam o outro veículo, onde também se feriu gravemente mais uma criança. Ela permanece internada no Hospital Darcy Vargas, em Rio Bonito. As informações são da Agência Brasil. Inicialmente as crianças foram levadas para o Hospital Darcy Vargas, em Rio Bonito, mas diante da necessidade de atendimento específico, uma delas foi encaminhada para o Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, especializado em trauma, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta tarde. O delegado Carlos Eduardo Almeida, titular da 119ªDP (Rio Bonito), instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas que estavam no Ford Fiesta foram identificados como Irineu da Silva Leal, 64 anos, Leandro Oliveira Leal, 34 anos, Joycilene Reis de Lima, 29 anos. A criança que morreu não teve o nome revelado. A Polícia Civil informou ainda que os ocupantes da Parati, que também morreram no acidente, foram identificados como Junior dos Santos Oliveira, 24 anos, Charles da Silva Costa, 18 anos e Roberto da Silva Costa, 21 anos. A batida entre os dois veículos ocorreu depois de perseguição de agentes da Polícia Rodoviária Federal aos ocupantes da Parati. Ao perceberem que seriam abordados pelos policiais, o motorista entrou em um posto de gasolina, manobrou e voltou na contramão da rodovia, batendo de frente, cerca de 1,5 Km depois, com o Ford Fiesta.