Sargento morto em assalto é o 134º PM assassinado no Rio em 2017

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O sargento reformado da Polícia Militar do Rio Renato Fagundes de Almeida, 47, foi morto a tiros na tarde deste sábado (30), em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Ele foi o 134º PM morto no Estado em 2017. Foi baleado ao reagir a um assalto enquanto estava indo à padaria no bairro Monjolos. De acordo com a Polícia Militar, Almeida chegou a ser encaminhado ao Hospital Alberto Torres, mas não resistiu. Entre os 134 PMs mortos no Rio este ano, a maior parte das vítimas estava fora de serviço, como Almeida. Em geral, foram baleados enquanto reagiam a assaltos. Nesta estatística, contudo, há também de suspeitas de execuções de policiais envolvidos com o crime organizado. Com salários atrasados e falta de dinheiro para manutenção de viaturas e equipamentos para a polícia, o Rio tem sofrido com o crescimento dos índices de violência. A crise também enfraqueceu o projeto das UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora), que estão passando por modificações, abrindo espaço para novas guerras entre facções de bandidos. O Estado atingiu a marca de 100 policiais mortos em agosto deste ano. Nos últimos quatro meses, outros 34 policiais foram assassinados.