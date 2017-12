Quina acumula e pode pagar R$ 2,7 milhões no próximo sorteio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O concurso 4.569 da Quina deste sábado (30) não teve ganhador. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deverá ser de R$ 2,7 milhões. Os números sorteados foram: 30, 59, 64, 66 e 69. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 35 apostas ganhadoras, R$ 10.223,96 Terno - 3 números acertados - 3305 apostas ganhadoras, R$ 162,81 Duque - 2 números acertados - 84687 apostas ganhadoras, R$ 3,49 TIMEMANIA O concurso 1.126 da Timemania realizado neste sábado (30) também não teve ganhador. As dezenas sorteadas foram: 01, 07, 36, 40, 63, 65 e 75. O time do coração foi o Corinthians/SP. O prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 3,5 milhões. Veja o rateio: 7 números acertados - Não houve acertador 6 números acertados - 3 apostas ganhadoras, R$ 32.330,90 5 números acertados - 144 apostas ganhadoras, R$ 962,22 4 números acertados - 3228 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 34077 apostas ganhadoras, R$ 2,00 Time do Coração: Corinthians/SP - 39.037 apostas ganhadoras, R$ 5,00 DUPLA-SENA Ninguém acertou os dois sorteios do concurso 1.737 da Dupla Sena realizado neste sábado (30). A Caixa Econômica Federal prevê um prêmio de R$ 2,1 milhões para o próximo o concurso. Os números do 1º sorteio foram: 02, 16, 25, 26, 30 e 40. Já as dezenas do 2ª sorteio são: 08, 12, 16, 30, 35 e 41. Confira o rateio: Premiação - 1º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 9 apostas ganhadoras, R$ 6.162,40 Quadra - 4 números acertados - 535 apostas ganhadoras, R$ 118,47 Terno - 3 números acertados - 12453 apostas ganhadoras, R$ 2,54 Premiação - 2º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 21 apostas ganhadoras, R$ 2.376,92 Quadra - 4 números acertados - 744 apostas ganhadoras, R$ 85,19 Terno - 3 números acertados - 13470 apostas ganhadoras, R$ 2,35 FEDERAL O concurso 05245 da Federal ocorreu neste sábado (30). Confira os bilhetes sorteados e o rateio: 1º bilhete: 12988 - R$ 700.000,00 2º bilhete: 12357 - R$ 36.000,00 3º bilhete: 80617 - R$ 30.000,00 4º bilhete: 62997 - R$ 24.700,00 5º bilhete: 00701 - R$ 20.146,00