Taxista é encontrado morto na zona oeste de São Paulo

TATIANA CAVALCANTI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um taxista de 57 anos foi encontrado morto com um corte no pescoço dentro de seu carro na noite de sexta-feira (29), na rua João Ramalho, em Perdizes (zona oeste). A Polícia Militar foi acionada pelo 190 para atender a ocorrência. No local, policiais se depararam com uma viatura socorrendo o taxista Sandoval Romão da Silva. A vítima, entretanto, morreu momentos depois, de acordo com a polícia. Segundo os PMs, Silva foi encontrado dentro de seu táxi, um Renault Logan branco, por um estudante de 22 anos. O homem conta que ao passar pelo local, viu uma pessoa sentada no banco do motorista, porém com parte do corpo virado para o banco traseiro. Acreditando que o taxista estivesse passando mal, o estudante afirma que tentou prestar socorro e chamou a polícia. A faca, supostamente utilizada no crime, foi encontrada no local. O DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa) foi acionado e o caso, registrado no 91º DP (Ceasa), é investigado como homicídio.